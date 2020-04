Nubia RedMagic 5G-gamesmartphone Vanaf 21 April Verkrijgbaar

Nubia heeft bekendgemaakt dat de Nubia RedMagic 5G vanaf 21 april in Europa verkrijgbaar is. De gaming-smartphone krijgt een adviesprijs mee van 579 euro. De RedMagic 5G verscheen een maand geleden al in China op de markt.

De Nubia RedMagic 5G beschikt over een 6,65-inch scherm met een verversingssnelheid van 144Hz, een Snapdragon 865-processor met 5G-modem, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4500mAh accu met ondersteuning voor 55W snelladen en een verbeterde ventilator die de smartphone koel moet houden tijdens lange gaming sessies.

De smartphone is ook voorzien van een 3.5mm koptelefoonaansluiting en fysieke schouderknoppen. De Nubia RedMagic 5G is vanaf dinsdag te bestellen. De uitvoering met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 579 euro. Voor 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 649 euro.

via [tweakers]