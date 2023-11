Nubia Introduceert Redmagic 9 Pro+ Met Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor

Nubia heeft twee nieuwe high-end smartphones aangekondigd, die onder andere gebruikmaken van de krachtige Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3-processor. De Redmagic 9 Pro en Redmagic 9 Pro+ verschijnen eerst in China op de markt, maar zijn vanaf januari ook in Europa verkrijgbaar.

De Redmagic 9 Pro en de 9 Pro+ beschikken beide over de nieuwste vlaggenschip-chipset van Qualcomm. Ook zijn beide toestellen uitgerust met een 6,8-inch scherm met een 120Hz verversingssnelheid. De smartphones zijn voornamelijk gemaakt voor gamers en daarom zijn de smartphones uitgerust met rgb-leds aan de achterzijde en schouderknoppen die gebruikt kunnen worden tijdens het gamen. Een interne fan die maximaal 22.000 toeren per minuut draait zorgt ervoor dat de smartphone niet te warm wordt tijdens lange gaming-sessies.

De reguliere Redmagic 9 Pro beschikt over maximaal 12GB werkgeheugen, terwijl de 9 Pro+ met maar liefst 24GB werkgeheugen verkrijgbaar is. Ook heeft de 9 Pro+ maximaal 1TB aan opslagruimte, in plaats van 512GB opslagruimte bij de 9 Pro. Een ander verschil zien we bij de accu. De accu van de Redmagic 9 Pro heeft namelijk een capaciteit van 6500mAh en kan met maximaal 80W snelladen, terwijl de Redmagic 9 Pro+ is uitgerust met een kleinere 5500mAh accu die met maar liefst 165W kan snelladen.

De Redmagic 9 Pro met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost in China omgerekend ongeveer 570 euro. De Redmagic 9 Pro+ is verkrijgbaar vanaf 710 euro. In januari verschijnen de smartphones ook buiten China op de markt. Details over de internationale release zal Nubia halverwege december delen.

via [tweakers]