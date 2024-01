Gaming-smartphone Asus ROG Phone 8 (Pro) Officieel Aangekondigd

Asus heeft tijdens de CES in Las Vegas zijn nieuwste gamingsmartphone aangekondigd. De Asus ROG Phone 8 bestaat uit drie modellen die beschikken over krachtige hardware en een verbeterde camera.

De ROG Phone 8, 8 Pro en 8 Pro Edition zijn geoptimaliseerd voor gamers, maar zijn nu ook beter geschikt voor consumenten die gewoon opzoek zijn naar een high-end smartphone. Het design van de nieuwe smartphones is namelijk wat minder extreem als voorgaande ROG Phones, wat waarschijnlijk meer consumenten aan zal trekken. Ook zijn de camera’s een stuk beter. De smartphone is tot 15 procent dunner en 9 procent lichter dan zijn voorganger en de behuizing heeft voor het eerst een waterdichte IP68-certificering gekregen.

De ROG Phone 8 is uitgerust met een 6,78-inch scherm met dunne randen, een snelle verversingssnelheid van 165Hz en een maximale helderheid van 2500 nits. Intern vinden we een krachtige Snapdragon 8 Gen 3-processor met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De ROG Phone 8 Pro combineert 8GB werkgeheugen met 512GB opslagruimte en bij de ROG Phone 8 Pro Edition krijg je maar liefst 24GB werkgeheugen en 1TB opslagruimte. Ook levert Asus de Pro Edition met een extra koeler zodat je langer kunt gamen.

ROG Phone 8 ROG Phone 8 Pro

De twee Pro-modellen beschikken aan de achterzijde over een zogeheten AniMe Vision Screen. Deze bestaat uit 341 led-lampjes waarop je animaties kunt afspelen bij bijvoorbeeld inkomende oproepen. Door de dunnere behuizing heeft de accu nu een capaciteit van 5500 mAh, in plaats van 6000 mAh. Dit is overigens nog steeds aan de hogere kant. Opladen kan met een snelheid van 65W.

Voor het maken van foto’s beschikt de ROG Phone 8 over een 50MP hoofdlens met gimbalstabilisatie, een 32MP telelens met 3x optische zoom en een 13MP groothoeklens.

De smartphones draaien uit de doos op Android 14 en gebruikers ontvangen een update naar Android 15 en 16. Ook rolt Asus vier jaar beveiligingsupdates uit. De reguliere ROG Phone 8 krijgt een adviesprijs mee van 1099 euro, de ROG Phone 8 Pro kost 1199 euro en voor de ROG Phone 8 Pro Edition ben je 1499 euro kwijt. Echt voordelig zijn de smartphones dus niet.

