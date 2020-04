Samsung Galaxy A50 In Nederland Ontvangt Android 10-update

Samsung is in Nederland begonnen met de uitrol van Android 10 voor de Galaxy A50. De nieuwste versie van Android is te downloaden via een OTA-update of via de SmartSwitch-software. Android 10 brengt verschillende nieuwe functies met zich mee.

De Android 10 update is al op verschillende Samsung smartphones binnengekomen en vanaf deze week is de update in Nederland ook te downloaden op de Galaxy A50. De update komt samen met One UI 2.0, de nieuwste versie van Samsung’s softwareschil. One UI 2.0 brengt onder andere verbeteringen voor de interface, de prullenbak en de gezichtsherkenning met zich mee.

Een aantal nieuwe functies die Android 10 met zich meebrengt is een volledige donkere modus, gebarennavigatie, Digitaal Welzijn, Ouderlijk toezicht en meer privacyfuncties.

De nieuwe update komt binnen via een OTA-update, maar je kunt Android 10 ook downloaden via de SmartSwitch-software op de pc. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Toestel-info‘ -> ‘Updates handmatig downloaden‘.

via [AW]