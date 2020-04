Teaservideo Toont Huawei Nova 7 Met Gebogen Schermranden

Huawei heeft een teaservideo gedeeld waarin de Huawei Nova 7 te zien is. We zien onder andere een scherm met gebogen randen en een uitsparing voor een dubbele selfie-camera.

De toestellen in Huawei’s Nova-serie horen thuis in het hogere mid-range segment. In de onderstaande teaservideo zien we de Nova 7, Nova 7 Pro of Nova 7 SE. Om welke uitvoering het precies gaat weten we nog niet.

Zoals we van teasers gewend zijn zien we slechts beperkte details van de smartphone. We weten dat de smartphone een groot en verticaal camera-eiland krijgt en dat de schermranden gebogen zijn. Ook heeft de smartphone net als de Honor 30 Pro en de P40 Pro een inkeping voor de selfie-camera.

Het is nog onduidelijk wanneer de Huawei Nova 7 op de markt verschijnt. Wel weten we dat de smartphone komt met Huawei Mobile Services (HMS), Huawei’s eigen alternatief voor de Google-diensten die ontbreken.

via [AW]