Meer Details Nokia 9.3 PureView Gelekt

HMD Global werkt aan een opvolger van de Nokia 9 PureView, die volgens de geruchten de naam Nokia 9.3 PureView meekrijgt. Er zijn nu enkele details over de nieuwe vlaggenschip-smartphone opgedoken. Zo zou de Nokia 9.3 onder andere beschikken over een 120 Hz-scherm.

HMD Global introduceerde tijdens het Mobile World Congress van 2019 de Nokia 9 PureView om de concurrentie aan te gaan met high-end smartphones. De fabrikant heeft sindsdien geen details naar buiten gebracht over een eventuele opvolger, maar volgens de geruchten zal dit jaar de Nokia 9.3 PureView gelanceerd worden.

Volgens bronnen van NokiaPowerUser beschikt de smartphone over een 6,29-inch 120 Hz OLED-scherm met een QHD+-resolutie, een Snapdragon 865-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 4.500 mAh accu, ondersteuning voor draadloos opladen en een usb-c-poort.

De bronnen spreken verder over een selfie-camera die onder het OLED-paneel zit verwerkt. Tot nu toe hebben we in-display selfie-camera’s alleen nog maar gezien op demo’s van OPPO en Xiaomi. De fabrikant zou echter ook een pop-up selfie-camera overwegen. Misschien kiest HMD Global hier wel voor als de resultaten of kosten van de in-display selfie-camera tegenvallen.

Achterop vinden we opnieuw een vijfdubbele camera. Deze zou bestaan uit een 108MP lens, een 64MP lens, een groothoeklens, een telelens en een macrolens. Overige details over de camera ontbreken nog.

via [AW]