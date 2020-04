“Samsung Werkt Aan Galaxy Z Flip Met 5G-ondersteuning”

Volgens de laatste geruchten werkt Samsung aan een 5G-variant van de opvouwbare Galaxy Z Flip. De smartphone beschikt momenteel alleen over ondersteuning voor het 4G-netwerk.

De meeste high-end smartphones van Samsung beschikken inmiddels over 5G-ondersteuning, maar de Galaxy Z Flip is een uitzondering. Volgens SamMobile komt daar echter verandering in. Zowel in thuisland Zuid-Korea als in Europa komt een 5G-variant van de Galaxy Z Flip. Net als de 4G-variant komt er alleen een model met 256GB opslagruimte. 128GB en 512GB zijn geen opties. Uitbreiden via een microSD-kaart is niet mogelijk.

De bron weet nog niet welke frequenties de 5G-variant zal ondersteunen. De Galaxy S20 heeft ondersteuning voor lage frequenties terwijl de S20+ en Ultra ook ondersteuning hebben voor hoge frequenties. Samsung heeft zelf nog niet gereageerd op de berichten.

via [tweakers]