Xiaomi Rolt Android 10 Opnieuw Uit Naar Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi rolde vorige maand een Android 10-update uit voor de Xiaomi Mi A2 Lite, maar de Chinese fabrikant was genoodzaakt de uitrol te staken nadat bleek dat de update meerdere bugs bevatte. Xiaomi heeft deze bugs inmiddels opgelost en een nieuwe Android 10-update uitgerold.

Na lang wachten kunnen gebruikers van de Xiaomi Mi A2 Lite eindelijk Android 10 installeren. In de changelog staat dat de update 1.15GB groot is en verschillende nieuwe functies met zich meebrengt, waaronder een volledige donkere modus, gestures navigatie, meer privacyfuncties en een Qualcomm app die de Xiaomi FM Radio heeft vervangen.

Xiaomi moest de vorige update terugtrekken omdat verschillende toestellen na het installeren van Android 10 terechtkwamen in een zogeheten “bootloop”, waarbij de smartphone continu opnieuw opstart. De nieuwe update rolt in fasen uit, waardoor het even kan duren voordat iedereen de update kan downloaden.

via [droidapp]