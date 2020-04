Paranoid Android Op Basis Van Android 10 Nu Beschikbaar

De custom rom ‘Paranoid Android’ heeft nu verschillende versies op basis van Android 10 beschikbaar. De Paranoid Android ROM van Android 10 is onder andere te downloaden voor OnePlus-smartphones, de Essential Phone en een paar Xiaomi-toestellen.

De nieuwe ROM is beschikbaar voor de Asus Zenfone Pro Max M2, de Zenfone Pro Max M1, de Essential Phone, de OnePlus 7 Pro, 6, 6T, 3 en 3T, de Redmi 5, de Xiaomi Mi 9 en de Mi 6. De nieuwe ROM heet Paranoid Android Quartz en het installeren van de ROM is alleen mogelijk door via de recovery het zip-bestand van het os te flashen.

Paranoid Android Quartz is voorzien van de beveiligingspatch van april en ook de Google-apps zijn aanwezig. Het ontwikkelaarsteam heeft aangegeven dat de ROM naar meer toestellen komt, waaronder de OnePlus 5, 5T, 7, 7T, 7T Pro, Pocophone F1, Xiaomi Mi 9T en de 9T Pro.

via [tweakers]