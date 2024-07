Samsung Werkt Nog Steeds Aan “Galaxy Fold Ultra”

Volgens de laatste informatie heeft Samsung de ontwikkelingen van een ‘Ultra’- of ‘Slim’ editie van de Galaxy Z Fold 6 niet stopgezet. Uit Samsung’s eigen firmwareservers blijkt dat de Zuid-Koreaanse nog steeds druk bezig is met de ontwikkelingen van de smartphone.

Geruchten over de komst van een ‘Ultra’ variant van de Galaxy Z Fold 6 gaan al geruime tijd rond, maar vorige week meldde WinFuture dat de ontwikkelingen van deze smartphone mogelijk zijn stopgezet. Uit nieuwe informatie blijkt dit echter niet het geval te zijn. De eerste testfirmwares voor de Zuid-Koreaanse versie van het toestel zijn nu namelijk te vinden op Samsung’s firmwareservers. Wel lijkt de lancering van de smartphone nog ver weg.

Onder welke naam de smartphone uiteindelijk op de markt zal verschijnen is nog onduidelijk. Ook weten we niet of de smartphone wereldwijd zal worden uitgebracht. De kans bestaat dat dit model exclusief voor de Zuid-Koreaanse markt is bestemd. Zo is de testfirmware momenteel alleen beschikbaar voor de Zuid-Koreaanse versie van de SM-F958N met de landcodes KOO, KTC, SKC en LUC. Naar verwachting verschijnt de ‘Ultra’- of ‘Slim’ variant van de Galaxy Z Fold 6 pas eind dit jaar of begin 2025 op de markt.

via [galaxyclub]