Samsung Galaxy Watch 4-serie Heeft Nu Google Pay-ondersteuning

De Samsung Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic hebben in Nederland ondersteuning gekregen voor Google Pay. Hierdoor is het vanaf nu mogelijk om direct vanaf je pols contactloos te betalen in winkels.

Samsung heeft de Galaxy Watch 4-serie voorzien van de One UI Watch-interface, die is gebaseerd op Wear OS 3. Het zijn de eerste smartwatches die draaien op dit nieuwe besturingssysteem. Dankzij Wear OS 3 hebben gebruikers onder andere toegang tot de Play Store, die het weer mogelijk maakt om een groot aantal andere applicaties te installeren op de smartwatch. Denk aan apps als Google Maps, Strava, Spotify en nog veel meer. De nieuwste app die gebruikers nu kunnen installeren is Google Pay. Dit is een betaaldienst waarmee je met je Android-smartphone of smartwatch contactloos kunt betalen zonder de hulp van je bankpas.

Op dit moment hebben ABN AMRO, Adyen, Bitpanda, Bunq, Curve, iCard, Monese, N26, PayrNet, Revolut, Swan, Viva Wallet, Wise en ZEN.COM allemaal ondersteuning voor Google Pay. Naar verwachting zullen meer banken en diensten snel volgen.

via [AW]