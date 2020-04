“LG Velvet Beschikt Over Snapdragon 765-processor en 48 MP Camera”

LG heeft onlangs bekendgemaakt dat de Zuid-Koreaanse fabrikant een nieuwe smartphone op de markt zal brengen onder de naam LG Velvet. De LG Velvet valt op door het nieuwe minimalistische ontwerp, met een metalen frame, een driedubbele camera met “waterdruppel ontwerp” en het scherm met dunne schermranden. De specificaties van de LG Velvet zijn nu uitgelekt.

Alhoewel LG zelf al een video heeft gedeeld waarin de LG Velvet te zien is, heeft de fabrikant nog geen specificaties bekendgemaakt. De officiële introductie zal op 7 mei plaatsvinden. Via het Koreaanse Meeco is nu echter al een lijst met specificaties uitgelekt.

Volgens de bron beschikt de LG Velvet over een Snapdragon 765-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 4.300 mAh accu, een waterdichte behuizing (IP68), een 16MP selfie-camera en een driedubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens en een 5MP dieptelens. Het oled-scherm is voorzien van een in-display vingerafdrukscanner.

De LG Velvet krijgt in Zuid-Korea vermoedelijk een adviesprijs mee van 899.800 Koreaanse Won, omgerekend ongeveer 675 euro. De smartphone komt uit in de kleuren Aurora White, Aurora Green, Aurora Gray en Illusion Sunset, maar het is nog onduidelijk of de LG Velvet ook in Europa op de markt verschijnt.

via [AW]