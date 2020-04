“HTC Werkt Aan Mid-range HTC Desire 20 Pro”

De Taiwanese fabrikant HTC lanceerde in mei 2018 voor het laatst een high-end smartphone onder de naam HTC U12+. Sindsdien horen we weinig van HTC. Volgens de laatste berichten zal HTC dit jaar echter terugkeren met een nieuwe mid-range smartphone, de Desire 20 Pro.

HTC gaf in februari van dit jaar aan in 2020 een 5G-smartphone te willen lanceren. Details gaf de CEO Yves Maitre toen niet, maar via @LlabTooFeR zijn nu details naar buiten gebracht van een nieuwe HTC-smartphone. Volgens de bron gaat het om een mid-range smartphone met een design die aan de achterkant te vergelijken is met de Xiaomi Mi 10 en aan de voorkant met de OnePlus 8.

Het is overigens nog onduidelijk of de HTC Desire 20 Pro de 5G-smartphone is waar de HTC-ceo het eerder over had. De Geekbench resultaten van de HTC Desire 20 Pro komen overeen met smartphones die zijn uitgerust met een Qualcomm Snapdragon 660 of 665-processor. Het gaat dus om een mid-range toestel. Deze chipsets hebben echter geen 5G-ondersteuning. Er is dus nog genoeg onzekerheid. Zodra wij meer weten delen wij dit uiteraard.

via [AW]