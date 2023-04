Nokia G20 Ontvangt Android 13-update

Nokia heeft een nieuwe update uitgerold naar de Nokia G20. Deze update installeert Android 13 en een nieuwe beveiligingspatch. Na de installatie kun je gebruikmaken van een hoop nieuwe functies.

De Android 13-update voor de Nokia G20 is in verschillende Europese landen uitgerold, inclusief Nederland. De update werkt onder andere de beveiligingspatch bij naar maart 2023, waardoor weer een hoop kwetsbaarheden in het besturingssysteem worden aangepakt.

Android 13 brengt natuurlijk ook een hoop nieuwe functies met zich mee, zoals meer privacy-instellingen, een vernieuwde mediaspeler in de notificatiebalk en meer instellingen voor het kleurenpalet van het Material You-design. Uiteraard zijn er ook op de achtergrond verbeteringen doorgevoerd die de stabiliteit en snelheid moeten verbeteren. Je ontvangt een notificatie zodra de Android 13-update voor jouw toestel klaarstaat of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen op de smartphone.

via [droidapp]