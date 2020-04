“Xiaomi Komt Als Eerste Met Een 150 Megapixel Smartphone”

Xiaomi voorziet zijn smartphonescamera’s vaak met hoge resolutie sensoren. Zo bracht Xiaomi in 2019 als eerste een smartphone op de markt die is uitgerust met een 108MP camera. In 2020 wil Xiaomi opnieuw de eerste zijn, dit keer gaat het om de eerste smartphone met een 150MP camera.

Elk jaar zien we het aantal megapixels in smartphonecamera’s stijgen. Onder andere Samsung werkt hard aan nieuwe sensoren met veel megapixels. Zo introduceerde de Zuid-Koreaanse fabrikant eerder al de 108 MP ISOCELL Bright HMX-sensor en schreven wij onlangs dat Samsung werkt aan een 150MP sensor. Volgens tech-lekker Ice Universe is Xiaomi de eerste fabrikant die deze 150MP sensor gaat gebruiken.

Xiaomi zal de nieuwe smartphone volgens de bron in het vierde kwartaal van dit jaar introduceren. Xiaomi is overigens niet de enige fabrikant die interesse heeft in Samsung’s camerasensor. Zo zouden Vivo en OPPO begin 2021 een smartphone met 150MP camerasensor willen introduceren.

Samsung is overigens van plan om uiteindelijk een 600MP sensor te ontwikkelen. Deze sensor zou meer details kunnen vastleggen dan het menselijke oog. Het menselijke ook is te vergelijken met een 500MP camera. Volgens Ice Universe is Samsung al begonnen met het ontwikkelen van een 250MP sensor.

via [AW]