Google Pixel-smartphones Ontvangen Beveiligingsupdate Van November

Google rolt elke maand een nieuwe beveiligingspatch uit die de laatste kwetsbaarheden in het Android-besturingssysteem en de Pixel-smartphones van het bedrijf oplost. Deze week rolt de patch van november uit, die 45 zwakke plekken aanpakt.

Zodra Google een nieuwe beveiligingspatch introduceert rolt de patch uit naar de Pixel-smartphones van het bedrijf. Andere fabrikanten zullen dezelfde update op een later tijdstip ook uitrollen naar hun vlaggenschip-smartphones. Fabrikanten voegen doorgaans nog wat extra patches toe die specifiek zijn gericht op de smartphones van het merk.

In de onderstaande changelog staat welke problemen worden aangepakt in de beveiligingspatch van november 2022. Je ontvangt een notificatie zodra de update voor jouw toestel klaarstaat.

Battery & Charging

– Fix for issue causing increased power consumption while certain apps installed

Display & Graphics

– Fix for issue occasionally causing green display flicker in in certain conditions

– Optimizations for display power consumption to improve thermal performance in certain conditions

System

– Fix for issue occasionally causing Photos app to crash when using certain editing features