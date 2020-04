Google Pixel Buds 2 Uitgebracht

De Pixel Buds 2, de nieuwste draadloze oordopjes van Google, is nu verkrijgbaar in de Verenigde Staten. De oordopjes kosten 179 dollar, omgerekend ongeveer 166 euro. In Nederland zijn de volledig draadloze oordopjes alleen via de grijze import verkrijgbaar.

Google introduceerde de Pixel Buds 2 al in oktober van 2019, maar pas nu zijn de oordopjes verkrijgbaar. Vanaf begin april was het in de VS mogelijk om een pre-order te plaatsen en vanaf nu liggen de oordopjes in de winkel. Met de Pixel Buds 2 gaat Google onder andere de concurrentie aan met de AirPods van Apple en de Galaxy Buds Plus van Samsung.

De oordopjes van Google hebben een waterdichte behuizing, 12mm-drivers, aanraakgevoelige zijkanten, twee microfoons en een accelerometer. Dankzij de oplaadcase gaan de oordopjes 24 uur lang mee. Ook zorgen slimme functies ervoor dat de volume en helderheid zich automatisch aanpast aan je omgeving. Daarnaast kun je met de verbeterde Instant Translate-functie real-time vertalen.

De oordopjes zijn verkrijgbaar in de kleuren Clearly White, Oh So Orange, Quite Mint en Almost Black. De Google Pixel Buds 2 zal niet officieel in Nederland gelanceerd worden. De oordopjes zijn dus alleen via de grijze import te koop.

