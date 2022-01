Nokia G20, 7.2 En 3.4 Ontvangen Beveiligingspatch Van December

HMD Global heeft een nieuwe beveiligingsupdate uitgerold naar drie smartphones van Nokia. De update installeert de beveiligingspatch van december 2021 op de Nokia G20, Nokia 7.2 en de Nokia 3.4.

Nokia is wat traag met de uitrol van de nieuwste beveiligingspatches, maar gebruikers van drie verschillende smartphones kunnen elk moment de beveiligingspatch van december verwachten. Verschillende gebruikers melden namelijk dat ze de update hebben kunnen downloaden op de Nokia G20, Nokia 7.2 en Nokia 3.4. Het gaat om een kleine update die alleen beveiligingsverbeteringen en mogelijk kleine bug fixes met zich meebrengt. Nieuwe functies zijn niet aanwezig.

Updates rollen doorgaans in fasen uit. Hierdoor kan het zijn dat je nog een aantal dagen geduld moet hebben voordat de update voor jouw toestel klaarstaat. Je ontvangt een notificatie zodra je de beveiligingspatch van december kunt downloaden of je kunt handmatig op updates controleren via de instellingen van de smartphone.

