Black Shark 3-gamingsmartphone Gelanceerd In Europa

De Black Shark 3 en de Black Shark 3 Pro zijn zojuist in Europa gelanceerd. In Nederland en België is de gaming-smartphone te koop vanaf 599 euro.

Xiaomi introduceerde de Black Shark 3-serie begin maart, maar dat was toen voor de Chinese markt. Nu zijn de smartphones ook voor de Europese markt aangekondigd. De reguliere Black Shark 3 beschikt over een 6,67-inch Full HD OLED-scherm met een 90Hz verversingssnelheid, een Snapdragon 865-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, ingebouwde waterkoeling, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 4720 mAh accu met een 65 watt snellader. De accu is in 38 minuten aan de lader weer helemaal opgeladen. Achterop vinden we een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens en een 5MP dieptelens.

De Black Shark 3 Pro heeft een 7,1-inch scherm met een hogere resolutie van 3120 bij 1440 pixels en een grotere accu met een capaciteit van 5000 mAh. De processor, camera en de hoeveelheid werkgeheugen en opslagruimte zijn hetzelfde. De Pro-uitvoering heeft twee fysieke ‘Master Buttons’.

De Black Shark 3 met 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 599 euro. De uitvoering met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte kost 729 euro. De Black Shark 3 Pro verschijnt pas in juni op de markt.

via [AW]