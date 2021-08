ZTE Axon 30 5G Met Under-display Camera Kost 499 Euro

ZTE brengt de Axon 30 5G op 9 september uit in de Benelux. De smartphone met goeie specificaties en een camera onder het scherm krijgt hier een adviesprijs mee van 499 euro. De ZTE Axon 30 5G verscheen eerder al in Azië op de markt.

De ZTE Axon 30 5G heeft net als zijn voorganger een camera onder het scherm, maar bij de Axon 30 5G is de pixeldichtheid van het scherm op de plek waarachter de camera zit met 400ppi twee keer zo hoog als bij de Axon 20 5G. Ook laat dit kleine paneeltje meer licht door voor betere fotokwaliteit. De Axon 30 5G heeft een 6,92-inch AMOLED-scherm met een 120Hz-verversingssnelheid en een resolutie van 2460×1080 pixels (388pi).





Intern vinden we een Snapdragon 870-processor, 8GB of 12GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte, een 4200mAh accu met ondersteuning voor 55W snelladen en een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een ultragroothoeklens, een macrolens en een dieptelens.

De ZTE Axon 30 5G draait op Android 11 met de ZTE MyOS 11-schil en is vanaf 9 september in Nederland en België verkrijgbaar voor 499 euro (8GB + 128GB) of 599 euro (12GB + 256GB).

via [tweakers]