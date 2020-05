“Specificaties Huawei P40 Lite 5G Uitgelekt”

Huawei werkt volgens de laatste geruchten aan een 5G-variant van de Huawei P40 Lite. Op het internet zijn de specificaties van de smartphone opgedoken. Ook is de Huawei P40 Lite 5G te zien op gelekte afbeeldingen.

De informatie is gedeeld door de bekende tech-lekker Roland Quandt. Volgens de bron verschilt de P40 Lite 5G op een aantal vlakken van de Huawei P40 Lite en P40 Lite E.

De Huawei P40 Lite 5G heeft onder andere een Kirin 820-processor met 5G-ondersteuning, 8GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart. Het scherm is 6,5-inch groot en heeft een resolutie van 2400 bij 1080 pixels. In de linkerbovenhoek zit een kleine uitsparing voor de 16MP selfie-camera. Achterop vinden we een vierdubbele camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De accu heeft een capaciteit van 4000 mAh en is op te laden via een usb-c-poort.

De smartphone draait op de EMUI 10-schil. Net als bij de andere toestellen in de P40-serie ontbreken de Google-diensten. De Huawei P40 Lite 5G komt volgens de geruchten naar Europa voor 400 euro en is verkrijgbaar in de kleuren zilver, zwart en groen. Een releasedatum heeft Roland Quandt niet genoemd.

via [androidplanet]