Huawei Introduceert P30 Pro New Edition Met Google Mobile Services

Huawei heeft de Huawei P30 Pro New Edition deze week officieel aangekondigd. De vernieuwde versie van de P30 Pro komt in tegenstelling tot de P40-serie wel met de Google Mobile Services.

Huawei heeft de Huawei P30 Pro New Edition voor de Duitse markt aangekondigd. Opvallend is dat de “New Edition” dezelfde hardware heeft als de eerdere Huawei P30 Pro. Om deze reden mag Huawei de smartphone gewoon voorzien van Google Mobile Services. Het enige verschil is dat de P30 Pro New Edition standaard met 256GB opslagruimte komt, terwijl de P30 Pro verkrijgbaar is met 128GB of 256GB opslagruimte.

De smartphone beschikt verder net als de vorige uitvoering over een Kirin 980-processor, een 6,47-inch Full-HD+ OLED-scherm, 8GB werkgeheugen, een vierdubbele rear-camera met 5x optische zoom en een 4200 mAh accu met ondersteuning voor 40W snelladen.

De Huawei P30 Pro New Edition komt op de markt in de kleuren aurora, zwart en zilver. De originele Huawei P30 Pro is niet in de kleur zilver verkrijgbaar. Wij vragen ons echter af of veel mensen de smartphone zullen kopen, aangezien de New Edition een adviesprijs meekrijgt van 749 euro. De originele Huawei P30 Pro is inmiddels bijna 200 euro in prijs verlaagd. Wel krijgen klanten in Duitsland bij de aanschaf van de New Edition momenteel gratis een Huawei Watch GT2, een Huawei FreeBuds 3 headset en een mini-speaker cadeau. Hierdoor is het momenteel mogelijk wel aantrekkelijk. Het is nog onduidelijk of de smartphone ook in Nederland op de markt zal verschijnen.

via [droidapp]