Poco F2 Pro Officieel Aangekondigd

Na weken van geruchten is de Poco F2 Pro nu officieel aangekondigd. De smartphone heeft een randloos ontwerp, een vierdubbele camera, een Snapdragon 865-processor en een aantrekkelijke adviesprijs. De Poco F2 Pro is ook in Nederland verkrijgbaar.

De Poco F2 Pro is aangekondigd via een online conferentie op YouTube. Net als zijn voorganger gaat het om een high-end smartphone met een mid-range prijskaartje. De Poco F2 Pro krijgt namelijk een adviesprijs mee van 499 euro.

De smartphone heeft een 6,67-inch scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels, ondersteuning voor HDR10, zeer dunne schermranden en een in-display vingerafdrukscanner. Het scherm heeft geen notch of uitsparing, omdat de selfie-camera zit verwerkt in een pop-up module. Intern vinden we een Snapdragon 865-processor, 6GB of 8GB werkgeheugen, 128GB of 256GB opslagruimte en een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 30W snelladen. Ook heeft Poco de smartphone voorzien van LiquidCool 2.0-technologie. Deze betere koeling moet vooral zorgen voor betere game prestaties.

Achterop de glazen behuizing zit een vierdubbele camera. Deze camera bestaat uit een 64MP hoofdlens, een 13MP groothoeklens, een 5MP telemacrolens en een 2MP dieptelens. De camera kan video’s opnemen met een 8K-resolutie. De pop-up selfie-camera heeft een 20MP lens. Ook heeft de Poco F2 Pro een 3.5mm koptelefoonaansluiting.

De Poco F2 Pro draait op Android 10 met de Poco Launcher 2.0 en verschijnt op de markt in de kleuren Neon Blue Blue, Phantom White, Electric Purple en Cyber Grey. De uitvoering met 6GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte kost 499 euro. Voor 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte betaal je 599 euro.