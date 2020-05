“Samsung Galaxy Note 20 Plus Krijgt 6,87-inch 120Hz-scherm”

Samsung werkt aan de Galaxy Note 20-serie, die naast een reguliere Note 20 waarschijnlijk ook bestaat uit een Note 20 Plus. Er zijn nu enkele details opgedoken over dit toestel.

De nieuwste informatie over de Samsung Galaxy Note 20 Plus is afkomstig van Ross Young. Hij deelde op Twitter enkele specificaties van het scherm. Volgens Ross is het scherm 6,8-inch tot 6,87-inch groot met een maximale verversingssnelheid van 120 Hz.

Samsung zou kiezen voor een backplane-technologie op basis van ‘Low-Temperature Polycrystalline Oxide’ (LTPO). Dankzij deze technologie is de verversingssnelheid variabel. Het is voor het eerst dat Samsung gebruik maakt van LTPO-technologie, maar we hebben het al wel eerder gezien bij de Razer Phone en de Razer Phone 2.

Het AMOLED-scherm van de Galaxy S20 maakte al wel gebruik van verschillende verversingssnelheden, maar dit scherm kan alleen wisselen tussen een paar vooraf bepaalde standen.

via [AW]