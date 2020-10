Huawei Introduceert Huawei P Smart 2021

Huawei heeft een nieuwe smartphone voor in de P-serie aangekondigd. De Huawei P smart 2021 heeft een extra groot scherm en een grote 5000 mAh accu. De smartphone is vanaf 23 oktober verkrijgbaar voor 229 euro.

De Huawei P Smart 2021 verscheen vorige maand al op de Oostenrijkse website van Huawei, maar nu weten we meer over de lancering van de smartphone. Zo weten we dat de Huawei P smart 2021 deze maand ook in Nederland en België op de markt verschijnt. De smartphone is verkrijgbaar in de kleuren Crush Green, Blush Gold en Midnight Black.

De Huawei P Smart 2021 beschikt over een 6,67-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels, een HiSilicon Kirin 710A-processor, 4GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart, een 5000mAh accu met ondersteuning voor 22.5W snelladen, een 8MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP ultragroothoeklens, een macrolens en een dieptelens. De smartphone draait op EMUI 10.1 en heeft geen toegang tot Google-diensten zoals de Play Store. Wel kun je via Huawei’s AppGallery andere applicaties downloaden.

