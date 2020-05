“Details Budget-smartphone Motorola Moto E7 Gelekt”

Via XDA Developers zijn specificaties opgedoken van een nieuwe budget-smartphone, genaamd Motorola Moto E7. De smartphone draait uit de doos op Android 10 en kost vermoedelijk iets meer dan 100 euro.

Volgens de bron beschikt de Motorola Moto A7 over een 6,2-inch scherm met een resolutie van 1520 bij 720 pixels en een druppelnotch voor de 5MP selfie-camera, een nog onbekende Qualcomm-processor, 2GB of 4GB werkgeheugen, 32GB of 64GB opslagruimte, een 3350 mAh accu en een 13MP dual-camera aan de achterkant.

XDA Developers schrijft dat de smartphone in ieder geval naar Noord-Amerika komt. Er is nog niks duidelijk over een Europese lancering. Een adviesprijs is ook nog niet uitgelekt, maar de Moto E6 kost iets meer dan 100 euro. Dus naar verwachting zal de Moto E7 niet veel meer gaan kosten.

