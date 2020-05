“LG Wing Is T-vormige Smartphone Met Twee Schermen”

Volgens de Zuid-Koreaanse bron ETNews werkt LG aan een nieuwe smartphone met twee schermen. De schermen zitten boven op elkaar en het bovenste scherm is draaibaar. Hierdoor ontstaat een T-vorm. De smartphone krijgt de codenaam ‘Wing’.

Het tweede scherm moet het makkelijker maken om te multitasken. Zo kun je het tweede scherm bijvoorbeeld gebruiken voor het toetsenbord of voor het tonen van editing-tools. Het bovenste scherm is volgens de bron 6,8-inch groot en het onderste scherm 4-inch groot. Het toestel zou ondersteuning krijgen voor het 5G-netwerk.

The Korean Herald schrijft dat de smartphone in de tweede helft van dit jaar in Zuid-Korea op de markt verschijnt voor 1 miljoen won, omgerekend ongeveer 755 euro.

via [nu.nl]