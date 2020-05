OPPO A52 en OPPO A72 Gelanceerd In Nederland

Oppo heeft twee nieuwe smartphones in de mid-range A-serie uitgebracht in Nederland. De Oppo A52 en de Oppo A72 krijgen een adviesprijs mee van 269 euro en 219 euro.

De OPPO A52 is de goedkoopste van de twee toestellen. De smartphone kost 219 euro en beschikt over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Snapdragon 665-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een 5.000 mAh accu, een 16MP selfie-camera en een vierdubbele rear-camera met een 12MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. De smartphone heeft een 3.5mm koptelefoonaansluiting en de vingerafdrukscanner zit verwerkt in de power-knop.

De OPPO A52 is verkrijgbaar in de kleur Twilight Black voor een adviesprijs van 219 euro.

De OPPO A72 heeft net als de A52 een 6,5-inch scherm met een resolutie van 2400 x 1080 pixels, een Snapdragon 665-processor, 4GB werkgeheugen, een 16MP selfie-camera, een 5000 mAh accu, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een vingerafdrukscanner in de power-knop. De OPPO A72 heeft echter 128GB opslagruimte en een vierdubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 2MP dieptelens en een 2MP monochrome sensor. Daarnaast heeft de OPPO A72 ondersteuning voor ‘reverse charging’, waarmee je een ander toestel kunt opladen.

De OPPO A72 is verkrijgbaar in de kleuren Twilight Black en Aurora Purple voor een adviesprijs van 269 euro.

[AW]