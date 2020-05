Android Telefoons Met Geïntegreerde Bitcoin Wallets

De afgelopen jaren zien we dat steeds meer mensen interesse tonen in cryptocurrency zoals Bitcoin en Litecoin. Veel mensen zien hierin een toekomst en investeren grote bedragen met de hoop om over een aantal jaren met een dikke portemonnee op pensioen te kunnen. Smartphonefabrikanten spelen hierop in, waardoor er inmiddels verschillende smartphones op de markt zijn verschenen die speciaal zijn ontworpen voor handelaars in cryptocurrency. Ben jij iemand die de Bitcoin koers in de gaten houdt en actief bezig is op de cryptocurrencymarkt, dan zijn de onderstaande smartphones mogelijk interessant voor jou.

De meest bekende “blockchain phone” is waarschijnlijk de HTC Exodus 1. De smartphone heeft een afgesloten softwareomgeving, waarin je veilig je cryptovaluta en andere persoonlijke gegevens kunt opslaan. Hackers kunnen hierdoor geen toegang krijgen tot je bitcoin of ethereum. Voor cryptohandelaars is dit systeem een stuk veiliger dan de standaard wallet-apps die je op de meeste smartphones kunt downloaden. HTC heeft de Exodus 1 voorzien van een ‘social key recovery’. Dit is handig voor wanneer iemand je Exodus 1 steelt of wanneer je de smartphone kwijtraakt. Dankzij deze ‘social key recovery’ ben je niet gelijk de toegang tot je cryptovaluta kwijt. Leuk is ook dat je de smartphone kunt aanschaffen met Bitcoin.

De HTC Exodus 1 beschikt onder andere over een 6-inch scherm, een Snapdragon 845-processor, 6GB werkgeheugen, 128GB opslagruimte, een 12MP + 16MP rear-camera, een 8MP + 8MP selfie-camera, een 3500mAh accu en een waterdichte behuizing (IP68).

Een andere “blockchain phone” is de Sirin Labs FINNEY. De smartphone van Sirin Labs komt met een aantal indrukwekkende functies, zoals een ingebouwde portemonnee met fysieke beveiligingsschakelaar die het mogelijk maakt om tokens te dragen en transacties uit te voeren in een veilige en beschermde omgeving. Daarnaast is beveiligde communicatie aanwezig samen met een ingebouwd tokenconversiemechanisme die helpt bij het uitwisselen en converteren van tokens en munten.

Je hoeft overigens niet een smartphone te kopen die specifiek is ontworpen voor handelaars in cryptocurrency. Zo hebben de nieuwste smartphones van Samsung ook een cryptocurrency wallet-optie. Deze wallet heeft ondersteuning voor verschillende currencies, waaronder Bitcoin, Cosmo Coin, Ethereum en Enjin Coin. Voor meer informatie over de verschillende currencies kun je terecht bij SATOS. Daarnaast zijn alle vlaggenschip-smartphones van Samsung voorzien van de krachtigste hardware en zijn de toestellen wereldwijd verkrijgbaar. Ben je een beginnende handelaar en ook opzoek naar een krachtige smartphone, dan is een toestel van Samsung misschien een betere keuze.