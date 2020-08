Specificaties Huawei Watch Fit Gelekt

Er zijn aanwijzingen gevonden waaruit blijkt dat Huawei werkt aan een nieuwe smartwatch voor sporters. Het gaat om de Huawei Watch Fit waar zowel beelden als specificaties van zijn uitgelekt.

De Huawei Watch Fit, die we vermoedelijk in september officieel te zien krijgen, beschikt volgens de gelekte gegevens over een 1,64-inch rechthoekig AMOLED-scherm met een resolutie van 456 x 280 pixels, een GPS-chip, een hartslagmeter, een barometer en een helderheidssensor. Ook is de behuizing waterdicht. De accu zou tot 10 dagen mee moeten gaan.

De smartwatch komt waarschijnlijk op de markt in de kleuren oranje, roze, groen en zwart. De Huawei Watch Fit krijgt vermoedelijk een adviesprijs mee van 119 euro.

via [droidapp]