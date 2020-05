Samsung Galaxy A51 Ontvangt One UI 2.1-update

Samsung heeft de One UI 2.1-update uitgerold naar de Samsung Galaxy A51. De update brengt verschillende nieuwe functies met zich mee en installeert ook gelijk de beveiligingspatch van april 2020.

One UI 2.1 is de nieuwste versie van Samsung’s Android-schil die tegelijk met de Galaxy S20-serie werd geïntroduceerd. De schil komt nu via een grote update binnen op de Galaxy A51. De One UI 2.1-update met de beveiligingspatch van april 2020 is 1490 MB groot. De update komt als eerste binnen op de brandend toestellen van T-Mobile. Je ontvangt een notificatie zodra de update klaarstaat voor jouw toestel, maar je kunt ook handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

Samsung heeft een hoop verbeteringen en nieuwe functies toegevoegd aan One UI 2.1. Zo beschikt de schil over QuickShare en MusicShare-features, een verbeterde Gallery met nieuwe bewerkings-functies, een uitgebreidere toetsenbord met ‘undo’- en ‘redo’-gebaren, een schermrecorder en nieuwe AR Emoji. Hebben jullie de update al geïnstalleerd?

via [AW]