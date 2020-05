Google Sodar Laat Je Afstanden Meten Met Je Smartphone

Google heeft een nieuwe AR-tool uitgebracht die je kunt gebruiken in de browser op je smartphone. Met Google Sodar kun je afstanden meten met je smartphone, iets dat handig is nu je vanwege de coronamaatregelen afstand moet houden van andere mensen.

De nieuwe online tool van Google is te openen in de webbrowser en maakt gebruik van Augmented Reality om precies te laten zien hoeveel afstand je moet houden. De afstand die je moet houden verschilt per land, maar in Nederland is dit 1.5 meter. Sodar houdt twee meter aan, wat dus meer dan genoeg is.

Je kunt de Google Sodar tool hier openen. Sodar is te gebruiken nadat je de tool toegang geeft tot je camera.

via [droidapp]