Details LG Phoenix 5 Uitgelekt

De bekende tech-lekker Evan Blass heeft informatie uitgelekt over een nieuwe budget-smartphone van de Zuid-Koreaanse fabrikant LG. Het gaat om de LG Phoenix 5, die waarschijnlijk niet in Nederland op de markt verschijnt.

Volgens de bron is de LG Phoenix 5 straks exclusief verkrijgbaar bij de Amerikaanse telecomprovider AT&T. Hierdoor lijkt een Europese lancering niet op de planning te staan. Op de gelekte afbeelding zien we een plastic smartphone met een dual-camera en een scherm met een druppelnotch. Specificaties heeft Evan Blass nog niet gedeeld.

De LG Phoenix 4, de voorganger die in 2018 op de markt verscheen, beschikt over een 5-inch LCD-scherm, een Snapdragon 425-processor, 2GB werkgeheugen, 16GB opslagruimte, een 8MP rear-camera en een 5MP selfie-camera. Krachtige specificaties hoeven we dus niet te verwachten van de Phoenix 5. De adviesprijs zal waarschijnlijk ergens rond de 100 dollar liggen.

via [gsmarena]