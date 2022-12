Motorola Introduceert Vlaggenschip-smartphone Motorola Edge X40

Motorola heeft deze week in China zijn nieuwste vlaggenschip-smartphone aangekondigd. De Motorola Edge X40 maakt gebruik van de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-processor en verschijnt naar verwachting volgend jaar in Europa op de markt onder de naam Edge 40 Pro.

De Motorola Edge X40 beschikt onder andere over een 6,67-inch AMOLED-scherm met een resolutie van 2400 bij 1080 pixels en een maximale verversingssnelheid van 165Hz. Intern vinden we een Snapdragon 8 Gen 2-chipset van Qualcomm, maximaal 16GB werkgeheugen, maximaal 512GB opslagruimte, een 4600 mAh accu met ondersteuning voor 125 Watt snelladen en een driedubbele rear-camera met een 50MP hoofdlens, een 50MP groothoeklens en een telelens met 2x optische zoom. In de ronde uitsparing in het scherm vinden we een 60MP selfie-camera en de behuizing heeft een IP68-certificering gekregen.

De Motorola Edge X40 draait uit de doos op Android 13 met de MyUX-schil en krijgt in China een adviesprijs mee van omgerekend 460 euro (8GB + 128GB). Zodra de smartphone in Europa op de markt verschijnt stijgen de prijzen echter aanzienlijk. Zo verscheen de Motorola Edge 30 Pro begin dit jaar op de markt voor 799 euro.

