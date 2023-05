Gelekte Promotie-video Toont Moto Razr Ultra In Volle Glorie

Tech-lekker Evan Blass (@evleaks) heeft een video gedeeld die de aankomende Moto Razr Ultra van alle kanten laat zien. Het zou gaan om een gelekte promotie-video die 44 seconden lang details van de opvouwbare smartphone toont.

We kijken al maanden lang uit naar de introductie van Motorola’s volgende Razr-smartphone. Volgens de geruchten komt de fabrikant dit jaar met twee nieuwe modellen, namelijk een high-end Ultra-model en een reguliere uitvoering die voordeliger en minder krachtig is. De Moto Razr Ultra is nu te zien in de onderstaande video, en afgaande op de video hebben we iets om naar uit te kijken. De officiële introductie zal op 1 juni plaatsvinden, dus gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten.

Wat vooral opvalt is het vernieuwde design met een vrijwel randloos vouwbare scherm en een coverscherm dat bijna de gehele achterkant in beslag neemt. Dit 3,5-inch coverscherm heeft ronde uitsparingen voor de dubbele rear-camera. De voordeligere variant, die waarschijnlijk de naam “Razr 40” meekrijgt, heeft een veel kleiner coverscherm. Ook krijgt dit model een minder krachtige processor dan de “Razr 40 Ultra“. Na de officiële introductie zetten wij alle specificaties en andere details voor jullie op een rijtje.

via [the verge]