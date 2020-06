Beveiligingspatch Juni 2020 Beschikbaar Voor Samsung Galaxy S20-serie

Samsung heeft weer een nieuwe beveiligingsupdate klaarstaan. Dit keer gaat het om de beveiligingspatch van juni 2020 voor de Galaxy S20, Galaxy S20+ en de Galaxy S20 Ultra.

Consumenten met een smartphone uit de Samsung Galaxy S20-serie kunnen elk moment de nieuwste beveiligingspatch verwachten. De update is bijna 140MB groot en zorgt er voor dat je toestel weer wat beter beveiligd is tegen kwetsbaarheden in het besturingssysteem. De patch bevat de fixes die Google heeft geleverd samen met 29 fixes die Samsung heeft toegevoegd.

De update brengt geen nieuwe functies met zich mee en zal in fasen worden uitgerold. In Nederland komt de update als eerste binnen op de 5G-versie van de Galaxy S20. De overige toestellen zullen snel volgen.

via [droidapp]