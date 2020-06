Introductie Nokia 6.3, 7.3 en 9.3 PureView Is Vertraagd

Vrijwel iedereen voelt de gevolgen van het coronavirus, waaronder HMD Global, de fabrikant van Nokia-smartphones. Zo zal de introductie van de Nokia 6.3, Nokia 7.3 en de Nokia 9.3 PureView later plaatsvinden dan oorspronkelijk de bedoeling was.

HMD Global zou oorspronkelijk van plan zijn om in het derde kwartaal van dit jaar een aantal nieuwe Nokia-smartphones te introduceren, maar de introductie zou nu verplaatst zijn naar het vierde kwartaal. De uitstel heeft te maken met het coronavirus, waardoor er momenteel bijvoorbeeld minder personeel op de werkvloer loopt.

In het begin van het vierde kwartaal verwachten we de introductie van de Nokia 7.3 met 5G-ondersteuning, de Nokia 6.3 met een Snapdragon 670- of 675-processor en de Nokia 9.3 PureView. De Nokia 9.3 PureView is een high-end vlaggenschip-smartphone met een Snapdragon 865-processor, een 120Hz-scherm en een 108MP camera.

via [droidapp]