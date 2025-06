“Fairphone 6 Krijgt Snapdragon 7s Gen 3-chip, Kleiner Scherm En Lagere Adviesprijs”

In het geruchtencircuit is nieuwe informatie opgedoken over de aankomende Fairphone 6. Volgens de geruchten krijgt de smartphone van de Nederlandse fabrikant onder andere een Snapdragon 7s Gen 3-processor en een 6,31-inch scherm. Ook verschijnt de smartphone voor een lagere adviesprijs op de markt.

De Fairphone 6 zal vermoedelijk op 25 juni officieel worden aangekondigd. De website WinFuture heeft nu echter al een aantal vermoedelijke specificaties gedeeld. Volgens de bron krijgt de Fairphone 6 een 6,31-inch OLED-scherm. Dit is iets kleiner dan het 6,46-inch scherm van de Fairphone 5. Het ltpo-paneel heeft een variabele verversingssnelheid van 1 tot 120Hz. Intern vinden we een Snapdragon 7s Gen 3-processor, 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte die je kunt uitbreiden met een microSD-kaart.

De accu heeft een capaciteit van 4415 mAh en de camera-setup bestaat uit een 32MP selfie-camera, een vernieuwde 50MP hoofdlens en een 13MP ultragroothoeklens. Volgens WinFuture verschijnt de Fairphone 6 op de markt voor 549 euro. Dat is een stuk voordeliger dan de Fairphone 5, die een adviesprijs meekreeg van 699 euro.

via [androidplanet]