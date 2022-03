Samsung Galaxy S9 Uit 2018 Ontvangt Nieuwste Beveiligingspatch

Opnieuw weet Samsung ons te verrassen met zijn steeds betere updatebeleid. De Samsung Galaxy S9, die eigenlijk geen update meer zou krijgen, ontvangt nu namelijk de beveiligingspatch van maart 2022.

Samsung heeft zijn updatebeleid de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid met langere ondersteuning en meer updates. De fabrikant beloofde onder andere dat smartphones die voor 2019 zijn uitgebracht vier jaar lang software-ondersteuning krijgen. De Samsung Galaxy S9 en S9 Plus, die in 2018 op de markt verschenen, zijn inmiddels al meer dan vier jaar oud. Toch krijgen de smartphones nu een nieuwe update.

In Duitsland hebben gebruikers van de Galaxy S9 en Galaxy S9 Plus een nieuwe beveiligingsupdate ontvangen die de patch van maart 2022 installeert. Naar verwachting zal de update met firmwareversie ‘G96xFXXUHFVB4’ snel in Nederland en België aankomen. De installatie van de nieuwe patch dicht de laatste kwetsbaarheden in het besturingssysteem. Heb je nog geen notificatie ontvangen dan kun je handmatig op updates controleren via ‘Instellingen‘ -> ‘Software-update‘ -> ‘Downloaden en installeren‘.

via [AW]