Details Poco M2 Pro Uitgelekt

De fabrikant Poco werkt aan zijn derde smartphone van dit jaar. De smartphone krijgt de naam Poco M2 Pro en zou een variant zijn van de Redmi Note 9 Pro. De Poco M2 Pro is dan ook goedkoper dan de eerder aangekondigde Poco F2 Pro en de Poco X2.

De website Mysmartprice heeft ontdekt dat Poco werkt aan een smartphone met de naam Poco M2 Pro. Dit toestel is namelijk opgedoken op bluetooth- en wifi-certificeringssites. Veel details zijn nog niet gelekt, maar het valt op dat Poco intern de codenaam ‘Gram’ gebruikt. Xiaomi gebruikte dezelfde codenaam voor de Redmi Note 9 Pro en Poco heeft toegang tot de ontwerpen en Research & Development (R&D) van Xiaomi. Hoogstwaarschijnlijk is de Poco M2 Pro dan ook gebaseerd op Redmi Note 9 Pro. Deze trend zagen we ook bij de voorgaande Poco-smartphones. Zo is de Poco F2 Pro gebaseerd op de Redmi K30 Pro en de Poco X2 op de Redmi K30.

De Redmi Note 9 Pro is in Nederland verkrijgbaar voor 199 euro en beschikt over een 6,67-inch LCD-scherm, een Snapdragon 720G-processor, 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een 16MP selfie-camera, een vingerafdrukscanner aan de zijkant, een 3.5mm koptelefoonaansluiting en een 5020 mAh accu met 30W snelladen. Achterop vinden we een vierdubbele rear-camera met een 64MP hoofdlens, een 8MP groothoeklens, een 5MP macrolens en een 2MP dieptelens.

via [AW]