Samsung Galaxy Fold 2 Krijgt 4365 mAh Accu

Dit jaar verwachten we de introductie van de Galaxy Fold 2, de opvolger van Samsung’s opvouwbare smartphone, en er zijn al verschillende geruchten opgedoken. De laatste berichten gaan over de accu, die een iets kleinere capaciteit lijkt te krijgen dan de accu in de eerste Galaxy Fold.

Door het vouwmechanisme van de Galaxy Fold 2 heeft Samsung de accu opgesplitst in twee kleinere accu’s. Volgens gelekte documenten krijgt de hoofdaccu een capaciteit van 2275 mAh en de tweede accu een capaciteit van 2090 mAh. Samen is dit goed voor een capaciteit van 4365 mAh. Dit is iets kleiner dan de 4380 mAh accu in de originele Galaxy Fold.

Het verschil van 15 mAh is echter zo klein dat de gebruiker dit waarschijnlijk niet zal merken. Daarnaast is de Galaxy Fold 2 waarschijnlijk energie efficiënter, waardoor de accu zelfs langer mee zal gaan.

via [hardware.info]