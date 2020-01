Samsung Galaxy Fold Nu In Nederland Verkrijgbaar

De Galaxy Fold, de eerste opvouwbare smartphone van Samsung, is nu in Nederland verkrijgbaar. Je kunt de Samsung Galaxy Fold voor 2020 euro aanschaffen via de Samsung Store of bij één van de telecomproviders.

Vorige maand kondigde Samsung de Nederlandse lancering van de Galaxy Fold aan. Nu ligt de smartphone in de winkels. Je kunt de Galaxy Fold aanschaffen in de Samsung Experience Store, Samsung e-store en bij KPN en T-Mobile. Een losse toestel kost 2020 euro, maar je kunt de Galaxy Fold ook aanschaffen in combinatie met een abonnement.

De Samsung Galaxy Fold beschikt over een groot 7,3-inch Dynamic opvouwbaar AMOLED-display met een resolutie van 2152 x 1536 pixels en een 4,6-inch HD+ Super AMOLED-scherm met een resolutie van 1680 x 720 pixels. Intern vinden we een Snapdragon 855-processor, 12GB werkgeheugen, 512GB opslagruimte en een 4,380mAh accu.

De smartphone is voorzien van zes camera’s. Achterop vinden we een driedubbele camera met een 16MP ultragroothoeklens, een 12MP groothoeklens en een 12MP telelens. Aan de binnenkant zit een dual-selfie-camera met een 10MP reguliere lens en een 8MP dieptelens. Als laatste vinden we op de cover nog een extra selfie-camera met een 10MP lens.

Zijn jullie van plan om de Samsung Galaxy Fold te kopen of wachten jullie op de volgende, mogelijk minder dure, generatie?

via [AW]