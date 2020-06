Handige Smartphone-apps Voor Reizen Na De Corona Lockdown

Het is zomer en veel mensen willen na de slechte start van 2020 er graag even tussen uit. Nu steeds meer landen hun grenzen openen voor toeristen boeken steeds meer Nederlanders een zomervakantie. Om je vakantie zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen delen wij hieronder een aantal smartphone applicaties die je reis een stuk aangenamer en makkelijker kunnen maken.

Uiteraard zijn er een hoop applicaties die zowel voor als tijdens de coronacrisis erg handig zijn wanneer je op vakantie gaat. Denk hierbij aan Google Maps voor je navigatie, Duolingo voor het leren van de locale taal, Polarsteps voor het bijhouden van een reisdagboek of XE Currency voor het omrekenen van de locale currency. Er zijn echter een aantal applicaties die je om verschillende redenen tijdens deze crisis aan deze lijst kunt toevoegen.

Landelijke corona-app

Verschillende landen hebben een applicatie uitgebracht waarmee je kunt zien waar mensen met het coronavirus zijn geweest en in welke gebieden er dus een grotere kans is om zelf besmet te raken. Ook kun je in deze applicaties de landelijke statistieken en adviezen terugvinden. Het is handig om hiervan op de hoogte te zijn tijdens je reis zodat je je beter kunt voorbereiden en met een geruster hart kunt rondlopen. Controleer voordat je op vakantie gaat of jouw bestemming een dergelijke app heeft uitgebracht.

App van je luchtmaatschappij

Luchtvaartmaatschappijen mogen dan wel steeds meer vluchten inplannen, de coronacrisis is nog lang niet voorbij waardoor landen grenzen opnieuw kunnen sluiten of besluiten andere harde maatregelen te nemen. Hierdoor is de kans op geannuleerde vluchten nog altijd groter dan voor de crisis. We raden je daarom aan om de app van je luchtmaatschappij te downloaden. Via deze app kun je snel controleren of je vlucht doorgaat zoals gepland of dat je mogelijk te maken krijgt met vertragingen of annuleringen.

Nieuws app

Tijdens je vakantie wil je je waarschijnlijk juist niet bezighouden met het nieuws omdat je even tot rust wilt komen, maar toch is het verstandig om om de paar dagen even te kijken wat de nieuwste ontwikkelingen zijn rondom het coronavirus. Het is handig om te weten of het aantal besmettingen in jouw vakantiebestemming of thuisland afneemt of toeneemt, want dit kan weer gevolgen hebben voor jouw reisplannen, vooral als je van plan bent om meerdere bestemmingen te bezoeken. We zien de regels vanwege stijgende of afnemende besmettingen namelijk bijna wekelijks wijzigen. Download daarom een Nederlandse of locatie nieuws-app om aan het eind van een mooie vakantiedag snel even te checken of alles nog in orde is.