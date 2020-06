“Specificaties Samsung Galaxy Note 20 Ultra Gelekt”

Samsung zal de Galaxy Note 20-serie in augustus introduceren, maar zoals gewoonlijk lekken specificaties en details al maanden voor de officiële introductie uit. Dit keer zijn specificaties van de Samsung Galaxy Note 20 Ultra uitgelekt. Deze krachtpatser krijgt volgens de geruchten onder andere een nog onaangekondigde Snapdragon 865 Plus-processor en een 120Hz LTPO-scherm.

De nieuwe details zijn afkomstig van de doorgaans goedgeïnformeerde tech-lekker Ice Universe. De specificaties horen bij de Galaxy Note 20 Ultra, de krachtigste uitvoering in de Note 20-serie. De Note 20 Ultra zou een energiezuinig LTPO-scherm krijgen met een verversingssnelheid van 120Hz. Ook op de hoogste resolutie heeft het scherm een 120Hz-verversingssnelheid, waardoor zelfs 4k-beelden heel vloeiend overkomen.

De tech-lekker spreekt verder over de Qualcomm Snapdragon 865 Plus-processor. Dit is opvallend, aangezien Qualcomm deze processor nog helemaal niet heeft aangekondigd. De Snapdragon 865 Plus moet een verbeterde versie van de Snapdragon 865 zijn. Uiteraard is het mogelijk dat Qualcomm de nieuwe processor binnenkort introduceert of dat Qualcomm een deal heeft gesloten met Samsung, maar ondanks de betrouwbaarheid van Ice Universe beweren sommige media dat hij het dit keer niet juist heeft. Neem dit gerucht daarom nog even met een korrel zout.

Samsung zal de Galaxy Note 20-serie waarschijnlijk op 5 augustus Introduceren. Op deze dag krijgen we mogelijk ook de Galaxy Fold 2 en een 5G-variant van de Galaxy Flip te zien.

