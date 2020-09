Motorola Moto E7 Plus Officieel Aangekondigd

Motorola heeft een nieuwe voordelige smartphone aangekondigd. De Moto E7 Plus kost ongeveer 250 dollar en beschikt onder andere over een grote 5000 mAh accu en een dual-camera.

Net als zijn voorgangers beschikt de Moto E7 Plus over een grote accu. Deze accu heeft een capaciteit van maar liefst 5000 mAh, maar het opladen van de accu moet helaas via een ouderwetse micro-usb-poort. Hierdoor duurt het opladen wat langer. Wel kun je met een volle accu weer twee volle dagen vooruit.

De Motorola Moto E7 Plus beschikt verder over een 6,5-inch LCD-scherm met een resolutie van 1600 bij 720 pixels en een kleine druppelnotch voor de 8MP selfie-camera, een Snapdragon 460-processor, 4GB werkgeheugen, 64GB opslagruimte, een vingerafdrukscanner aan de achterkant en een dubbele rear-camera met een 48MP hoofdlens en een dieptelens.

Het is nog onduidelijk of de Moto E7 Plus ook naar Nederland komt. In Brazilië kost de smartphone omgerekend ongeveer 250 dollar.

