“Samsung Komt In 2021 Met Veel Goedkopere Galaxy Fold Lite”

Samsung werkt volgens de laatste geruchten aan een goedkopere versie van de opvouwbare Galaxy Fold Lite. De prijs komt onder de duizend euro te liggen en de smartphone verschijnt in 2021 op de markt.

Samsung zou de goedkopere Galaxy Fold Lite oorspronkelijk al in augustus 2020 willen introduceren, maar de Zuid-Koreaanse fabrikant heeft deze introductie nu uitgesteld. De huidige Galaxy Fold kost 2020 euro, dus om een goedkopere Galaxy Fold Lite mogelijk te maken moet er vermoedelijk flink bezuinigd worden op features. De Galaxy Z Flip is momenteel de goedkoopste vouwbare smartphone van Samsung, maar ook dit toestel kost nog 1500 euro.

De Galaxy Fold Lite heeft waarschijnlijk de eigenschappen van de originele Galaxy Fold, maar dan met andere interne hardware. Zo zal onder andere 5G-ondersteuning ontbreken en zou het scherm aan de buitenkant kleiner zijn. Verder verwachten we minder werkgeheugen, minder opslagruimte en wat lagere resolutie camera-lenzen.

De Samsung Galaxy Fold Lite krijgt volgens de geruchten in Zuid-Korea een adviesprijs mee van 1 miljoen Koreaanse Won. Dit is ongeveer 800 euro. In Europa zal de prijs wat hoger uitvallen door de importkosten en belastingen.

