YouTube Komt Met TikTok-achtige Feature Voor Korte Filmpjes

TikTok is sinds de app in handen is van het Chinese bedrijf ByteDance enorm populair. Vooral jongeren zijn gek op het maken van korte en gekke videoclips die ze vervolgens delen met hun fans op TikTok. YouTube wil natuurlijk graag een graantje meepikken van deze trend en komt daarom met een vergelijkbare feature.

YouTube heeft via een persbericht bekendgemaakt dat het bedrijf momenteel experimenten uitvoert met kortere video’s. De nieuwe functie is nu bij een beperkt aantal gebruikers aanwezig en is te vinden in het tabblad voor het uploaden van video’s. Je kunt de nieuwe opname-knop tot 15 seconden ingedrukt houden om zo video’s op te nemen die maximaal 15 seconden lang zijn. Je kunt de knop tussendoor loslaten en vervolgens verder filmen door de knop weer in te drukken. Video’s uploaden die langer zijn dan 15 seconden is niet mogelijk via de opname-knop.

We verwachten dat de functie lang niet zo populair zal worden als TikTok. TikTok geeft namelijk veel opties om de korte video’s op te vrolijken en “grappig” te maken. YouTubers zullen de nieuwe feature waarschijnlijk meer gaan gebruiken om hun volgers snel van belangrijke updates te voorzien.

via [AW]