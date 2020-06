“Xiaomi Mi Band 5 Kost In Europa 39,99 Euro”

De onlangs aangekondigde Xiaomi Mi Band 5 krijgt volgens de geruchten in Europa een adviesprijs mee van 39,99 euro. Xiaomi zou ook een Pro-versie op de markt willen brengen. Deze uitvoering beschikt over een NFC-chip.

De nieuwste versie van Xiaomi’s fitnesstracker heeft onder andere een groter scherm en een vernieuwde magnetische oplader waardoor je de tracker niet meer uit het polsbandje hoeft te halen om de accu op te laden. Xiaomi heeft nog geen Europese adviesprijs gedeeld, maar tech-lekker Sudhansu zegt op Twitter dat de Mi Band 5 in Europa net zo veel gaat kosten als de Mi Band 4. Oftewel 39,99 euro.

Xiaomi heeft voor de Chinese markt ook een uitvoering met NFC-chip uitgebracht. Hiermee kunnen Chinese consumenten contactloos betalen. Daarnaast is het nog onduidelijk of de Europese versie is uitgerust met een SpO2-meter voor het meten van de bloedzuurstof. Er zijn echter verwijzingen gevonden voor de komst van een Mi Band 5 Pro. Vermoedelijk is dit een uitgebreidere versie met meer sensoren en functies. Xiaomi heeft de Pro-uitvoering nog niet aangekondigd, maar zodra de fabrikant dit doet delen wij alle details met jullie.

via [AW]