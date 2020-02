Samsung Galaxy Z Flip Officieel Aangekondigd

Samsung heeft tijdens het Unpacked-event de Galaxy S20-serie aangekondigd, maar ook de nieuwste opvouwbare smartphone van de fabrikant. De Samsung Galaxy Z Flip krijgt een adviesprijs mee van 1500 euro en is vanaf 21 februari in Nederland verkrijgbaar.

De nieuwste opvouwbare smartphone van Samsung vouwt net als de Motorola Razr in de lengte open. De Galaxy Z Flip heeft een 6,7-inch Infinity Flex-scherm met een resolutie van 2636 bij 1080 pixels en een 22:9-beeldverhouding. Het scherm is voorzien van een laagje ‘Ultra Thin Glass’, wat voor betere bescherming moet zorgen. De software is geoptimaliseerd om optimaal gebruik te maken van het langwerpig scherm.

Aan de buitenkant vinden we nog een extra 1,06-inch Super AMOLED-schermpje met een resolutie van 300 x 112 pixels. Hierop worden de datum, tijd, accuduur en notificaties weergegeven. Intern beschikt de smartphone over een Snapdragon 855 Plus-processor met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. De 3300 mAh accu heeft ondersteuning voor 15 watt snelladen of 9 watt draadloos laden. Achterop vinden we een 12MP dual-camera, met een reguliere lens en een groothoeklens. In een uitsparing in het opvouwbare scherm vinden we een 10MP selfie-camera.

Opengevouwen is de Galaxy Z Flip 7,2 millimeter dik. De smartphone draait op Android 10 met de Samsungs One UI 2.0-schil. Vanaf 21 februari is de Samsung Galaxy Z Flip in Nederland verkrijgbaar in de kleuren Mirror Purple en Mirror Black voor 1500 euro.