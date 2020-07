Motorola Introduceert Moto G 5G Plus

Motorola heeft weer een nieuwe smartphone aan zijn assortiment toegevoegd. Dit keer gaat het om een voordelige 5G-smartphone met de naam Moto G 5G Plus. De smartphone krijgt een vanaf prijs mee van 349,99 euro.

De Moto G 5G Plus beschikt over een 6,67-inch Full-HD+ scherm met een 90Hz verversingssnelheid. In de linkerbovenhoek van het scherm vinden we twee ronde uitsparing voor de dubbele selfie-camera. De rear-camera heeft vier lenzen, waaronder een 48MP hoofdlens, een groothoeklens, een macrolens en een dieptelens. Intern vinden we een Snapdragon 765-processor, 4GB of 6GB werkgeheugen, 64GB of 128GB opslagruimte, een NFC-chip en een 5000 mAh accu met ondersteuning voor 20 watt snelladen.

De Moto G 5G Plus draait op Android 10 met de My UX-schil. De smartphone is vanaf eind juli in Nederland verkrijgbaar voor 349,99 euro (4GB/64GB) of 399,99 euro (6GB/128GB).

via [droidapp]